Serena Brancale chi è il fidanzato e l’espressione ‘La zi’

Serena Brancale è diventata protagonista dopo aver lanciato il brano “Anema e core” al Festival di Sanremo 2025. La canzone ha attirato oltre 37 milioni di ascolti su Spotify, sorprendendo molti con il suo stile autentico. La sua performance ha portato alla luce un universo musicale che prima era poco conosciuto. La cantante si sta facendo strada tra il grande pubblico, attirando attenzione anche sui social. Molti si chiedono chi sia il suo fidanzato.

Chi è Dario Morello, il fidanzato di Serena BrancaleDario Morello, pugile professionista e atleta di successo, diventa sempre più al centro dell’attenzione.

Lui è “Spartan” ed è un pugile: chi è il fidanzato di Serena BrancaleIl pugile conosciuto come “Spartan” ha iniziato a frequentare Serena Brancale dopo aver assistito a uno dei suoi concerti, attratto dalla sua energia sul palco.

