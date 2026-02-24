Serena Brancale canta Qui con me a Sanremo 2026 | il testo e il significato della canzone

Il nome di Serena Brancale è legato alla sua performance con “Qui con me” a Sanremo 2026, dove la cantante ha deciso di condividere un brano che parla di nostalgia e desiderio di vicinanza. La sua interpretazione, accompagnata da una melodia intensa, ha attirato l’attenzione del pubblico e degli addetti ai lavori. La cantante ha scelto di portare sul palco un pezzo che riflette emozioni profonde, suscitando discussioni tra gli spettatori.

Serena Brancale torna in gara al Festival di Sanremo 2026 con “ Qui con me ” e si candida sin dalla vigilia tra le papabili vincitrici. Terza partecipazione alla kermesse canora per la cantautrice e polistrumentista italiana. Serena Brancale, il testo della canzone “Qui con me”. Testo di Serena Brancale, Noemi Bruno, Fiat131, Salvatore Mineo. Musica di Carlo Avarello, Fabio Barnaba, Serena Brancale, Fiat131. C’è una canzone alla radio che suona e che parla di noi. Di quell’amore che resterà sempre, non passerà mai. E quando ti penso lo sento arrivare quel brivido dentro che attraversa il cuore, in questo silenzio sento la tua voce, calma, la rabbia, la sete, la fame e non cambierà quella complicità che da bambina cercavo nei tuoi occhi e che per sempre mi accompagnerà. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

Serena Brancale canta Qui con me, testo e significato del brano di SanremoPer la terza volta sul palco dell'Ariston (2015 Nuove proposte, 2025 Big) Serena Brancale (36 anni) porta in gara Qui con me, brano scritto con C. Avarello, F. Barnaba, FIAT131, ... ilmessaggero.it

Negli ultimi mesi il nome di Serena Brancale torna sempre più spesso quando si parla di Sanremo 2026, e non è un caso. Il suo percorso parla chiaro: crescita costante, identità artistica definita e una voce che oggi è diventata riconoscibile e credibile anche p - facebook.com facebook

La scaletta della prima serata #sanremo20926 parte 2 Patty Pravo, Samurai Jay, Raf, J-Ax, Fulminacci, Levante, Fedez Masini, Ermal Meta, Serena Brancale, Nayt, Malika Ayane, Eddie Brock, Sal Da Vinci, Entico Nigiotti, Tredici Pietro (segue per la parte 3) x.com