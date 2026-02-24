Separazioni e divorzi il Comune la fa lunga | 18 mesi per un appuntamento

La lunga attesa per un appuntamento al Comune causa ritardi nelle pratiche di separazione e divorzio. Le procedure richiedono fino a 18 mesi, un tempo che lascia molte coppie in bilico tra speranza e frustrazione. La causa principale risiede nella scarsità di appuntamenti disponibili, che rallenta i processi di separazione, anche nelle situazioni più semplici. Le coppie devono affrontare mesi di incertezza prima di poter chiudere definitivamente il loro capitolo di vita.

Mettere fine a un matrimonio è un'esperienza delicata, sia che i coniugi siano d'accordo e a maggior ragione se non lo sono, ma la speranza di archiviare la faccenda il prima possibile per cominciare un nuovo capitolo di vita è pura utopia. Soprattutto se si ha a che fare con la burocrazia di Roma Capitale. Eppure dal 2014 la legge consente di separarsi o divorziare, oppure di modificare le condizioni degli accordi, direttamente in Comune senza passare dal tribunale purché sia una decisione consensuale e non ci siano di mezzo figli minorenni o questioni patrimoniali da dirimere. Una «semplificazione», in via teorica, che però si scontra con la realtà. 🔗 Leggi su Iltempo.it

