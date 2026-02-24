La morte di uno spacciatore nel bosco di Rogoredo è il risultato di politiche che favoriscono la separazione delle carriere e progetti come il Ponte sullo Stretto. Queste decisioni hanno portato a un aumento della violenza e dell’insicurezza nella zona. La situazione si aggrava con l’assenza di interventi efficaci, lasciando i residenti preoccupati per il futuro. La questione rimane aperta e richiede risposte concrete.

Non avevamo bisogno dell’ultima sconfortante vicenda, l’omicidio dello spacciatore presso l’oramai famigerato bosco di Rogoredo. Sapevamo già abbastanza di chi ci governa, un triste plotone di individui che perseguono obiettivi di rivalsa su un passato che li vide e li vedrà sconfitti. Sullo slancio potrebbero esservi ancora piccoli e grandi successi elettorali, ma oggi avvertiamo la certezza e un certo senso di liberazione che il centrodestra italiano, con l’attuale dosaggio rovesciato degli ingredienti costitutivi -FdI al 30% e Fi all’8%- che significa destra-destra (la Lega è solo una caricatura insignificante), non è in grado di occuparsi di un paese occidentale evoluto. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Il Ponte sullo Stretto avrà due commissari straordinariIl Ponte sullo Stretto di Messina sarà affidato a due commissari straordinari, segnando un nuovo passo nel percorso di realizzazione dell’opera.

Referendum: a Roma due giorni delle Camere Penalisulla separazione delle carriereQuesta mattina al Teatro Quirino si è tenuto l’inaugurazione dell’anno giudiziario, accompagnata dall’evento “La trasversalità del Sì”.

Fazzolari: Referendum? Decideranno italiani. Putin voterebbe no alla separazione delle carriereIl sottosegretario alla presidenza del Consiglio a margine della presentazione del rapporto FdI sulla guerra in Ucraina: Vannacci in coalizione? Il sostegno a Kyiv è nel programma di governo, ergo ... ilfoglio.it

Referendum: separazione delle carriere dei magistrati. Ecco la guida semplice per capire cosa si vota il 22 e il 23 marzoVotare Sì significa scegliere un cambiamento strutturale; votare No significa mantenere il sistema attuale con i suoi pregi e limiti. Il referendum si terrà il 22 e 23 marzo. Verifica il tuo seggio e ... giornalelavoce.it

#tagada Enrico Costa spiega come funzionerebbe la separazione delle carriere in caso di vittoria del SI al referendum Giustizia x.com

