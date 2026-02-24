Pina Picierno ha accettato di incontrare Carlo Fidanza di Fratelli d’Italia, un gesto che sorprende molti in un momento in cui le divisioni politiche sembrano sfumare. La vicepresidente del Parlamento europeo ha commentato pubblicamente la proposta, spiegando che il dialogo tra opposte fazioni può favorire il confronto. La decisione ha suscitato reazioni contrastanti tra gli osservatori, che si chiedono quali effetti potrà avere sulla scena politica italiana. La discussione si è svolta in modo diretto e senza filtri.

E insomma, in un Paese in cui la sinistra-sinistra non ha più alcuna differenza dalla destra-destra, accade che Pina Picierno, piddina doc e vicepresidente del Parlamento europeo, accetti un invito di Radio Atreju per un faccia a faccia con Carlo Fidanza, anch'egli europarlamentare ma di Fratelli d'Italia cioè una cosa in effetti spiazzante: una politica di sinistra che parla con un politico di destra!. E allora un po' perché la Picierno parla con i nuovi nazifascisti un po' soprattutto perché dice di voler votare Sì al referendum sulla Giustizia, succede che la sinistra a maggioritaria stalinista, quella con la testa sempre rivolta al futuro - di solito il fascismo, col dovuto disprezzo ereditato dalla scuola togliattiana, comincia a sommergere di critiche la disgraziata Picierno. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Tentato omicidio a Monfalcone: separati in casa, convivenza difficileA Monfalcone, tra la notte del 5 e 6 dicembre, si sono verificati un tentato omicidio e un successivo gesto di suicidio.

Da alleati a separati in casa: Groenlandia e dazi, l’Europa valuta il divorzio dagli UsaLe recenti tensioni tra Europa e Stati Uniti, accentuate dal possibile ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca, stanno influenzando profondamente i rapporti tra le due sponde dell’Atlantico.

Separati In Casa

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: L'osservatorio di Guerrini: Separati in casa; Bagnaia all'Aprilia nel 2027, ma prima un anno da separato in casa, con Marquez davanti. Che clima ci sarà?; Il nodo Carmelo Pace candidato sindaco di Ribera resta, il Centrodestra andrà da separati in casa alle elezioni - AgrigentoNotizie; Ferrara, la moglie denuncia i 46 anni di maltrattamenti del marito: Botte e insulti dal primo giorno di matrimonio e durante la gravidanza.

Separati in casaOrmai, leggendo le cronache, causa la diversa posizione sul referendum, l'impressione è che il fronte progressista sia sempre più spaccato in due E insomma, in un Paese in cui la sinistra-sinistra non ... ilgiornale.it

Il nodo Carmelo Pace candidato sindaco di Ribera resta, il Centrodestra andrà da separati in casa alle amministrativeLa parola definitiva sull’accordo verrà data domattina a Palermo alla presenza dei leader regionali della coalizione. Lega e Nuova Dc difficilmente punteranno su Luigi Gentile. Nell'Area Progressista ... agrigentonotizie.it

ci attende una settimana da separati in casa - facebook.com facebook