Sentire con le mani | la ricerca dell’Università di Pisa sulla realtà aumentata applicata alla chirurgia

Un team di ricercatori dell’Università di Pisa ha sviluppato una tecnologia che combina la vista e il tatto nella realtà aumentata. La causa deriva dalla necessità di migliorare l’accuratezza nelle operazioni di ricostruzione di fratture complesse. Utilizzando dispositivi innovativi, i chirurghi possono sentire le strutture ossee attraverso una stimolazione tattile, migliorando la precisione durante gli interventi. La sperimentazione si concentra su casi pratici in sala operatoria.

