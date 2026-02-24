Segreti | Garlasco Puglisi | le ragioni degli innocentisti

Riccardo Puglisi ha studiato il delitto di Garlasco, attribuendo le ragioni alle influenze dei media e alla formazione di opinioni polarizzate. La sua analisi si concentra su come le narrazioni mediatiche abbiano plasmato la percezione pubblica, creando una forte pressione sull’indagine. Puglisi osserva anche come le dinamiche sociali abbiano contribuito a mantenere vivo il dibattito. Il suo intervento offre uno sguardo diverso sulla vicenda, coinvolgendo anche il ruolo delle emozioni collettive.

In questa puntata di Segreti il professor Riccardo Puglisi analizza il delitto di Garlasco da una prospettiva inedita: il ruolo dei media, la polarizzazione dell'opinione pubblica e il peso delle narrazioni nel caso Stasi. Tra giustizia, informazione e percezione collettiva, analizziamo come nasce, e si consolida, un racconto mediatico destinato a dividere.

Il caso Garlasco e come il pubblico si è diviso in colpevolisti e innocentisti. Numeri (altissimi) e dinamiche del dibattito onlineDopo 18 anni dall’omicidio di Chiara Poggi, il caso di Garlasco riaccende il dibattito pubblico, diviso tra colpevolisti e innocentisti.

