Segreti di famiglia 3 replica puntata 24 febbraio in streaming | Video Mediaset

Eren si lancia in una rapida ricerca di vendetta dopo aver scoperto un segreto di famiglia, spinto dalla disperazione per la sorte della figlia. La causa di questa reazione è l’amara verità che ha scosso le sue certezze, portandolo a mettere in discussione tutto ciò in cui credeva. La puntata di oggi mostra un uomo determinato a fare giustizia, anche senza attendere aiuto. La scena si svolge in un clima di tensione crescente.
Nuovo appuntamento oggi – martedì 24 febbraio – con la soap turca Segreti di famiglia ( Yargi ). Nella puntata odierna Eren è disperato e cerca di farsi giustizia da solo per vendicare sua figlia. Nel frattempo, Irmak porta alla polizia un biglietto sul quale è riportato nome e numero di Tugce: a quel punto Ilgaz fa perquisire l'intero palazzo dove abita la donna e trovano un proiettile nel muro e anche l'appartamento dove dovrebbe essere avvenuto il delitto.
