Seconda notte di fuoco in città | un' altra auto in fiamme paura tra i residenti

Un incendio ha distrutto un'auto nel quartiere Perrino, causando panico tra i residenti. La causa sembra collegata alle tensioni crescenti nella zona, dove le fiamme si sono propagate rapidamente. È il secondo episodio in due notti consecutive, con il fuoco che ha anche coinvolto un camper vicino. Le autorità stanno indagando sulle origini di questi incendi, mentre i cittadini si chiedono quanto durerà questa serie di eventi.

Apprensione dopo i due episodi avvenuti nel giro di 24 ore. Dopo il camper bruciato al rione Perrino, una Lancia Musa distrutta dall'incendio in via Remo BRINDISI - Due auto a fuoco per due notti di seguito. L'ultimo rogo è avvenuto a 24 ore di distanza da quello che si era registrato in corte Sele, al rione Perrino, coinvolgendo inizialmente un'auto per poi estendersi a un camper parcheggiato nelle vicinanze. Nella notte tra il 23 e il 24 febbraio invece, intorno alle 2:00, le fiamme hanno avvolto una Lancia Musa parcheggiata in via Remo, nel quartiere Sant'Elia. BrindisiReport è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Auto prende fuoco durante la marcia nel centro città: paura tra i residenti, le fiamme raggiungono un portoneUn’auto in movimento si è improvvisamente incendiata nel centro di Gioia del Colle, nel Barese.

Notte di fuoco in città: Tiguan avvolta dalle fiamme, danni a una seconda autoNella notte di venerdì 23 gennaio 2026, a Lecce, un incendio ha interessato due veicoli in via Francesco Scarpa.

