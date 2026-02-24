Se non ho niente di meglio da fare che occuparmi della scaletta di Sanremo? No non ce l’ho | Crozza diventa La Russa e lancia una petizione per decidere gli ospiti dei programmi tv

Maurizio Crozza si traveste da Ignazio La Russa e crea una petizione per scegliere gli ospiti televisivi. La causa è la sua volontà di influenzare le decisioni sui programmi in onda, sfruttando l’ironia del personaggio. Crozza ha annunciato questa iniziativa mentre si prepara per la nuova stagione di “Fratelli di Crozza” e partecipa a una campagna che coinvolge il pubblico. L’azione ha già attirato l’attenzione sui social e tra gli appassionati di satira.

Maurizio Crozza, in attesa della nuova stagione di Fratelli di Crozza, da venerdì 6 marzo ogni venerdì sul Nove e in streaming su Discovery+, torna a vestire i panni del Presidente del Senato Ignazio La Russa. Dopo il video-commento sulle dichiarazioni di Carlo Conti relative alla rinuncia di Pucci a Sanremo, La Russa arriva a lanciare una raccolta firme per decidere gli ospiti del Festival: “Uno potrà pensare: ‘ma non c’è l’ha di meglio da fare il Presidente del Senato, anziché occuparsi della scaletta di Sanremo?’” – la risposta è disarmante – “ No, non ce l’ho. ” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

