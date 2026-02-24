scuola la lezione frontale funziona e il mondo lo ha capito

La popolarità della lezione frontale deriva dai risultati positivi riscontrati in molte scuole, dove gli studenti mostrano maggiore attenzione e comprensione. La sua efficacia è stata confermata da studi recenti, che evidenziano come questo metodo favorisca la partecipazione e il coinvolgimento. Alcuni insegnanti preferiscono ancora questa tecnica per gestire meglio le classi numerose. Molti esperti sostengono che l’approccio tradizionale abbia ancora molto da offrire nel panorama educativo.

C’è un riflesso quasi automatico nel dibattito educativo contemporaneo: basta pronunciare “lezione frontale” perché si sollevi un sospetto. È diventata la forma da superare, il simbolo di una scuola che non funziona più, il residuo di un passato da archiviare. Se una classe è distratta, la colpa è della lezione frontale. Se gli studenti sono demotivati, bisogna “andare oltre la frontalità”. Se si invoca il rinnovamento, si comincia prendendo le distanze da quella parola. Eppure per anni si è colpito il bersaglio sbagliato, e forse il vento sta cambiando, se si guarda fuori dall’Italia: negli Stati Uniti, per fare un esempio, si è riaperto con forza il dibattito sull’ explicit instruction, l’insegnamento diretto ed esplicito guidato dal docente. 🔗 Leggi su Panorama.it

