Scuola aperta ma senza luce e riscaldamento | il caso di oggi

La scuola dell'infanzia di Matrignano resta aperta, ma manca luce e riscaldamento, causando disagi ai bambini e agli insegnanti. La causa è un guasto elettrico che non è ancora stato risolto, nonostante le richieste di intervento. I piccoli devono affrontare una mattina fredda e senza illuminazione, rendendo difficile svolgere le attività quotidiane. Le famiglie e il personale sono preoccupati per le condizioni in cui si trovano gli studenti.

La scuola dell'infanzia statale di Matrignano oggi è regolarmente aperta, ma questa mattina la luce e il riscaldamento non ci sono. I lavori in corso sulla linea dell'energia elettrica che erano stati programmati alcuni giorni fa erano stati rinviati per la pioggia, e quindi per oggi era stato affisso un cartello di avviso, ma senza ordinanza di chiusura della scuola. Gli uffici avevano infatti richiesto l'arrivo di un generatore di corrente sia per la scuola dell'infanzia di Matrignano che per la primaria di Staggiano. Qui è arrivato in tempo, ma per i più piccoli invece no anche se era stato comunicato alle famiglie che la scuola lo avrebbe avuto a disposizione e quindi rimaneva regolarmente aperta. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

