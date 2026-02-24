Scudetto alla Lazio o vittoria a Sanremo 2026? Tommaso Paradiso sceglie il calcio e Manola Moslehi approva

Tommaso Paradiso ha deciso di parlare di calcio, motivato dalla passione per la Lazio, che ha portato a una discussione accesa tra fan e critici. La sua scelta di sostenere la squadra in un momento di grande attesa per lo scudetto ha attirato l’attenzione di molti appassionati. Manola Moslehi ha espresso il suo apprezzamento, aggiungendo entusiasmo alla discussione. L’interesse si concentra ora su quale risultato dominerà i prossimi mesi.

L’atmosfera del Festival di Sanremo 2026 si scalda non solo per le note musicali, ma anche per le passioni calcistiche che da sempre dividono e uniscono l’Italia. Durante una delle recenti puntate del PrimaFestival, lo spazio di approfondimento che precede la diretta dall’Ariston, un siparietto tra i conduttori e i cantanti in gara ha catturato l’attenzione del web. Il protagonista assoluto è stato Tommaso Paradiso, il quale ha dovuto rispondere a un “aut aut” decisamente complicato per un artista con il cuore diviso tra spartito e stadio. Incalzato da una domanda diretta dei conduttori del PrimaFestival, la speaker radiofonica Manola Moslehi, l’ex frontman dei Thegiornalisti è stato messo davanti a una scelta secca: meglio sollevare il trofeo della 76ª edizione del Festival di Sanremo o vedere la Lazio conquistare lo Scudetto? Senza mostrare la minima incertezza, Paradiso ha risposto con un laconico ma deciso: “Scudetto alla Lazio”. 🔗 Leggi su Cultweb.it

