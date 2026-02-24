Scrutatori entro il 2 marzo si accettano le candidature per entrare nella lista di riserva

Il termine per candidarsi come scrutatore si è protratto fino a lunedì 2 marzo alle 12, per permettere a più persone di entrare nella lista di riserva. La proroga riguarda le candidature in vista delle consultazioni referendarie del 22 e 23 marzo, e viene comunicata per garantire un maggior numero di volontari disponibili. Le candidature devono essere inviate entro questa data, senza ulteriori proroghe.

Le domande pervenute sinora sono già in numero adeguato alle necessità ma c'è ancora qualche giorno di tempo per presentare la propria richiesta di ammissione tra le riserve È stato prorogato a lunedì 2 marzo, entro le 12, il termine per l'invio della disponibilità a prestare servizio come scrutatori, in occasione delle consultazioni referendarie del 22 e 23 marzo prossimi. La Commissione elettorale comunale - presieduta dall'assessore ai Servizi al Cittadino Simone Fornasari e composta dai consiglieri Gloria Zanardi, Margherita Lecce e Salvatore Scafuto - si riunirà proprio nella mattinata di lunedì prossimo, per procedere alla nomina effettiva dei 338 scrutatori tra i 3349 cittadini iscritti all'apposito Albo, tenendo conto delle candidature già pervenute e seguendo i criteri di precedenza per l'assegnazione dell'incarico, nell'ordine, a persone disoccupate o inoccupate, lavoratori in cassa integrazione o iscritti alle liste di mobilità, studenti.