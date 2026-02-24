Scream 7 intervista a Kevin Williamson | Ho ancora paura degli assassini nascosti nell' armadio

Kevin Williamson, creatore di Ghostface, ha confessato di sentire ancora timore degli assassini nascosti nell’armadio, a causa delle scene da lui scritte in Scream. La paura deriva dalla memoria delle tensioni generate durante le riprese e dalla paura di rivivere quelle emozioni. La sua esperienza sul set ha lasciato un segno duraturo, rendendolo più consapevole delle conseguenze delle sue storie. La sua riflessione si collega alla promozione di Scream 7, in uscita a breve.

A 30 anni dal debutto del primo Scream e in occasione dell'arrivo di Scream 7, Movieplayer ha incontrato il papà di Ghostface, Kevin Williamson. I film non creano degli psicopatici. Li rendono solo più creativi. È questa la spinta creativa sulla quale, nei primi anni Novanta, uno squattrinato sceneggiatore di nome Kevin Williamson, armato delle proverbiali belle speranze, ha eretto la sceneggiatura di un film, Scream, che avrebbe poi inserito il genere horror in quell'innovativo filone di autori iconoclasti, pieni di cose da dire e da fare che vedeva in Quentin Tarantino il suo massimo esponente. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

Scream 7 | Kevin Williamson protagonista del dietro le quinte con Neve CampbellLa Paramount Pictures ha pubblicato una nuova featurette di Scream 7, che mostra il dietro le quinte del film.

