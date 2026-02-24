Scotch – Un gioco una danza di scoperta e creazione

La rappresentazione “Scotch – Un gioco” nasce dall’intenzione di esplorare i confini tra movimento e spazio, spinta da una ricerca artistica. La coreografia coinvolge i performer in gesti spontanei e improvvisati, creando un dialogo tra corpo e ambiente. Il progetto si sviluppa in un luogo aperto, dove ogni dettaglio del setting contribuisce a stimolare l’immaginazione. La performance invita il pubblico a riflettere su cosa si nasconde oltre il visibile.

Bergamo. Una danza che è scoperta e creazione, gesto e movimento che si relazionano allo spazio per indicare un oltre immaginabile ed immaginario. Un oltre che prende forma da un gioco, da un piccolo oggetto in movimento, è quello immaginato in " Scotch – Un gioco ", nuova produzione di ABC – Allegra Brigata Cinematica, con il supporto di Teatro Prova, presentata domenica 22 febbraio al Teatro San Giorgio, all'interno della rassegna Giocarteatro. Uno spettacolo di danza per bambini creato e messo in scena da Serena Marossi, ispirato dal libro "Un gioco" di Hervé Tullet, con protagonista un pallino che, nello spettacolo, viene reso corporeo dall'utilizzo di nastri adesivi gialli, rossi e blu.