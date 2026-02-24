Scontro tra tre auto | un ferito estratto dai vigili del fuoco

Un incidente tra tre auto si è verificato nell'Aretino, a causa di una manovra azzardata. Un ferito è rimasto incastrato tra le lamiere ed è stato estratto dai vigili del fuoco, che sono intervenuti prontamente sul posto. La scena si è svolta in una strada trafficata, creando disagi alla viabilità. Sul luogo sono arrivati anche i sanitari, per prestare le prime cure. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento.

Altro incidente nell'Aretino oggi, martedì 24 febbraio, dopo quello verificatosi nel primo pomeriggio in Valdichiana con due feriti gravi. Il secondo sinistro si è verificato intorno alle 18 in località San Leo Anghiari, lungo la strada statale 73, in via Enrico Fermi. Sul posto i sanitari del 118 aretino con Blsd della Croce Rossa di Arezzo e l'ambulanza infermierizzata della Misericordia di Sansepolcro, i carabinieri della compagnia di Sansepolcro (stazione di Anghiari) e i vigili del fuoco di Arezzo, distaccamento volontario di Sansepolcro. Coinvolte 3 autovetture: un occupante di un'automobile è stato estratto dai vigili del fuoco intervenuti. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Scontro tra quattro veicoli in galleria: un ferito estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco e trasportato in ospedaleNella mattinata di oggi, un incidente tra quattro veicoli si è verificato nella galleria Orciani sulla Statale in direzione di Ancona. Incidente sulla Statale 73 a San Leo di Anghiari: tre auto coinvolte, un ferito estratto dai Vigili del fuocoUno scontro tra tre auto sulla Statale 73 a San Leo di Anghiari è stato causato da una manovra azzardata. Approfondimenti, notizie e discussioni Temi più discussi: Scontro tra due camion e tre auto sull'A1 nell'Aretino, il secondo incidente in un giorno: diversi feriti e lunghe code; Scontro fra tre auto a Terricciola: feriti in ospedale; Scontro tra tre auto, 58enne muore nell'incidente: guidava il figlio minorenne senza patente né foglio rosa. Cinque i feriti; Scontro tra tre auto a Reggiolo: sei feriti, grave un 78enne. Scontro tra due auto, liquidi sull’asfalto: intervengono i vigili del fuocoL'incidente a San Benedetto del Tronto di Fulvia De Santis Un tamponamento tra due autovetture si è verificato circa mezz’ora fa, nel tardo pomeriggio di oggi (martedì 24 febbraio), a San Benedetto de ... youtvrs.it Scontro tra tre auto: un ferito estratto dai vigili del fuocoAltro incidente nell'Aretino oggi, martedì 24 febbraio, dopo quello verificatosi nel primo pomeriggio in Valdichiana con due feriti gravi. arezzonotizie.it Leggi l'articolo - Scontro auto-bicicletta a Biella, un uomo finisce al Pronto Soccorso #notiziedalbiellese #newspiemonte #biellanews #notiziebiella #biellanotizie #newsbiella #biella #polizialocale - facebook.com facebook Scontro tra auto e furgone, scoppia un incendio e muore un uomo. L'incidente è avvenuto questa mattina nel Novarese, a Romentino #ANSA x.com