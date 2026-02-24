Un incidente tra tre auto a Erba ha causato due feriti e ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco. La collisione si è verificata nel tardo pomeriggio di oggi, quando le auto si sono scontrate in via Roma, vicino a un supermercato. I soccorritori sono arrivati rapidamente sul posto per estrarre i feriti e mettere in sicurezza l’area. Sul luogo dell’incidente sono ancora in corso le operazioni di soccorso.

Incidente intorno alle 17.30 in via Don Orione. Coinvolti una donna di 30 anni e un uomo di 78 anni. Sul posto vigili del fuoco e soccorsi sanitari Intervento di soccorso nel tardo pomeriggio di oggi, martedì 24 febbraio, a Erba per un incidente stradale che ha coinvolto tre veicoli. L’allarme è scattato intorno alle 17.30 in via Don Orione in codice rosso, poi ridimensionato a giallo. Secondo le prime informazioni, nello scontro sono rimaste coinvolte due persone: una donna di 30 anni e un uomo di 78. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Como con due mezzi, insieme ai soccorsi sanitari inviati dalla centrale operativa Soreu dei Laghi. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Scontro tra tre auto: due feriti, uno è grave. Estratto dai vigili del fuoco dalle lamiereUn incidente tra tre auto ha causato due feriti, uno in condizioni gravi, quando le vetture si sono scontrate lungo una strada principale.

Temi più discussi: Scontro tra due camion e tre auto sull'A1 nell'Aretino, il secondo incidente in un giorno: diversi feriti e lunghe code; Scontro tra tre auto a San Leo di Anghiari: due feriti; Scontro tra tre auto a Erba: due feriti e vigili del fuoco in azione; Scontro fra tre auto a Terricciola: feriti in ospedale.

Scontro tra tre auto: un ferito estratto dai vigili del fuocoAltro incidente nell'Aretino oggi, martedì 24 febbraio, dopo quello verificatosi nel primo pomeriggio in Valdichiana con due feriti gravi. arezzonotizie.it

Inferno in autostrada, scontro tra tre camion e un’auto: spaventoso, code per chilometriGrave incidente in autostrada nel primo pomeriggio di martedì 17 febbraio lungo l’Autostrada A13. Il sinistro si è verificato intorno alle 14.30 al chilometro ... thesocialpost.it

Incidente auto e bici: quando c'è il concorso di colpa al 50% Nello scontro tra auto e una bicicletta si applica la presunzione di pari responsabilità. Per ... - facebook.com facebook

Scontro tra auto e furgone, scoppia un incendio e muore un uomo. L'incidente è avvenuto questa mattina nel Novarese, a Romentino #ANSA x.com