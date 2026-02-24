Scomparsi nessuna traccia del giovane bracciante Trovata morta l' anziana che si era allontanata da casa

La scomparsa di Andrea Vetrugno, un giovane bracciante, è stata causata da un improvviso malore durante le attività nei campi. Le ricerche, condotte con elicotteri e squadre a terra, ancora non hanno portato al suo ritrovamento. Nel frattempo, è stata trovata morta l’anziana che si era allontanata di casa senza spiegazioni, lasciando aperti molti interrogativi sulle circostanze. Le autorità continuano le ricerche con ogni mezzo disponibile.

Elicotteri dei vigili del fuoco in sorvolo lento e squadre della protezione civile a terra, battendo palmo a palmo le campagne nella speranza di trovare Andrea Vetrugno. Il 27enne di San Pancrazio Salentino, bracciante agricolo, è scomparso da ormai dieci giorni e di lui finora non c'è traccia. Le ricerche, coordinate dalla Prefettura di Brindisi, proseguiranno anche nella giornata odierna. Intanto, a proposito di persone scomparse, polizia locale e 118 di Oria nel pomeriggio di oggi hanno trovato senza vita in località San Cosimo alla Macchia un'anziana che aveva insolitamente interrotto i contatti coi familiari da troppo tempo rispetto alle sue e loro abitudini. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

Aurora Livoli, identificata la giovane trovata morta a Milano: 19 anni e nata a Roma, ?si era allontanata da casa a Latina a novembreÈ stata identificata Aurora Livoli, una ragazza di 19 anni nata a Roma e residente a Latina, trovata senza vita in via Paruta a Milano.

Identificata la ragazza trovata morta in un cortile a Milano: è Aurora Livoli, romana, 19 anni. Si era allontanata da casa a novembre

Scomparsi, nessuna traccia del giovane bracciante. Trovata morta, invece, un'anziana che si era allontanata da casa nei giorni scorsi

Telefono spento e nessuna traccia del 42enne Stefano Jakab scomparso da giorni: l'appello per ritrovarloDell'uomo di Silvi si sono perse le tracce dall'8 febbraio. La sorella ha sporto denuncia ai carabinieri e le ricerche sono in corso. L'associazione Penelope, sui social, ha pubblicato un post per chi ... ilpescara.it

Ancora nessuna notizia di Adrien, il giovane svizzero che si è allontanato in circostanze allarmanti da #Sion il 5 febbraio. I familiari credono che possa essere arrivato in Italia. Qualcuno lo ha incontrato [PAGINA] https://chilhavisto.rai.it/dl/clv/Scomparsi/Cont - facebook.com facebook