scomparsa stefania ulivieri sindaco in lutto

La perdita di Stefania Ulivieri, moglie del sindaco di Pomarance, deriva dalla lunga battaglia contro una grave malattia. La donna, di 72 anni, è venuta a mancare, lasciando vuoto nel cuore della comunità e del primo cittadino. La notizia si è diffusa rapidamente tra i residenti, che si sono stretti attorno al sindaco in segno di solidarietà. La sua scomparsa rappresenta un momento di grande dolore per l’intera zona.

L’amministrazione comunale di Pomarance e l’intera Valdicecina si stringono intorno al sindaco Graziano Pacini per la scomparsa della moglie Stefania Ulivieri, 72 anni, che ha combattuto contro una grave malattia. Nel suo ricordo pubblico della moglie, il sindaco Pacini ha sottolineato il legame profondo con la famiglia, citando i figli e i nipoti come i tesori più belli lasciati in eredità, ma ha dedicato un ampio spazio anche al personale sanitario che ha assistito la moglie in questo lungo e complesso periodo. Il ringraziamento pubblico del sindaco si è trasformato in un riconoscimento solenne al valore della sanità pubblica, citando specificamente le eccellenze di Pontedera e soprattutto di Volterra. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Leggi anche: Lutto per la scomparsa dell’ex assessora comunale di Fucecchio Stefania Falchi

Leggi anche: Femminicidio-suicidio, le autopsie. E per l’ultimo saluto a Stefania il sindaco annuncia il lutto cittadino