Sciopero della scuola di La Valletta Brianza | Aggressioni verbali e clima ostile

Da leccotoday.it 24 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il personale scolastico di La Valletta Brianza ha deciso di scioperare il 2 marzo a causa di numerosi episodi di aggressioni verbali e un clima ostile nelle scuole. La Federazione UIL Scuola RUA di Lecco ha promosso l’astensione, coinvolgendo insegnanti e operatori amministrativi. La decisione nasce dall’aumento di tensioni tra studenti e docenti, che ha portato a un clima difficile all’interno degli istituti. La protesta potrebbe portare a una mattinata senza lezioni.

UIL Scuola ha proclamato lo sciopero per il 2 marzo. Nel mirino la gestione della DSGA facente funzioni: "Toni intimidatori, lavoro extra contratto e ore straordinarie gestite senza confronto sindacale" La campanella del 2 marzo potrebbe suonare nel vuoto all'istituto comprensivo La Valletta Brianza. La Federazione UIL Scuola RUA di Lecco ha proclamato uno sciopero per l'intera giornata, chiamando a raccolta tutto il personale scolastico — docenti e personale ATA — per protestare contro quello che definisce un "grave disagio lavorativo" che si trascina ormai da tempo. La proclamazione è arrivata formalmente lunedì 23 febbraio, con una comunicazione inviata a una lunga lista di autorità: dal dirigente dell'Ufficio Scolastico Territoriale di Lecco fino ai sindaci dei tre Comuni che rientrano nel bacino dell'istituto — La Valletta Brianza, Castello di Brianza e Santa Maria Hoè. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Leggi anche: “Aggressioni verbali e intidimazioni”, la denuncia del presidente della Scandone

Leggi anche: “Aggressioni verbali e intidimazioni”, il derby finisce in rissa

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Sciopero Scuola Statale di Istanbul, la lettera di Angelo Luongo a sostegno della comunità educante; Sciopero della scuola pubblica: cosa aspettarsi tra scuole, medie e licei...; Sciopero generale di tutte le categorie pubbliche e private il 9 marzo; Sciopero oggi, Cgil: mezzo milione in piazza, adesione al 68%. Salvini: Per i treni disagi limitati.

sciopero della scuola diSciopero della scuola di La Valletta Brianza: Aggressioni verbali e clima ostileUIL Scuola ha proclamato lo sciopero per il 2 marzo. Nel mirino la gestione della DSGA facente funzioni: Toni intimidatori, lavoro extra contratto e ore straordinarie gestite senza confronto sindacal ... leccotoday.it

Sciopero del personale scolastico dell’Ic La Valletta: Grave disagio lavorativoLECCO – La Federazione UIL Scuola RUA di Lecco denuncia con fermezza la situazione di grave disagio lavorativo che il personale scolastico dell’ Istituto Comprensivo La Valletta vive ormai da tempo. lecconotizie.com