Sciopero della scuola di La Valletta Brianza | Aggressioni verbali e clima ostile

Il personale scolastico di La Valletta Brianza ha deciso di scioperare il 2 marzo a causa di numerosi episodi di aggressioni verbali e un clima ostile nelle scuole. La Federazione UIL Scuola RUA di Lecco ha promosso l’astensione, coinvolgendo insegnanti e operatori amministrativi. La decisione nasce dall’aumento di tensioni tra studenti e docenti, che ha portato a un clima difficile all’interno degli istituti. La protesta potrebbe portare a una mattinata senza lezioni.

UIL Scuola ha proclamato lo sciopero per il 2 marzo. Nel mirino la gestione della DSGA facente funzioni: "Toni intimidatori, lavoro extra contratto e ore straordinarie gestite senza confronto sindacale" La campanella del 2 marzo potrebbe suonare nel vuoto all'istituto comprensivo La Valletta Brianza. La Federazione UIL Scuola RUA di Lecco ha proclamato uno sciopero per l'intera giornata, chiamando a raccolta tutto il personale scolastico — docenti e personale ATA — per protestare contro quello che definisce un "grave disagio lavorativo" che si trascina ormai da tempo. La proclamazione è arrivata formalmente lunedì 23 febbraio, con una comunicazione inviata a una lunga lista di autorità: dal dirigente dell'Ufficio Scolastico Territoriale di Lecco fino ai sindaci dei tre Comuni che rientrano nel bacino dell'istituto — La Valletta Brianza, Castello di Brianza e Santa Maria Hoè. 🔗 Leggi su Leccotoday.it Leggi anche: “Aggressioni verbali e intidimazioni”, la denuncia del presidente della Scandone Leggi anche: “Aggressioni verbali e intidimazioni”, il derby finisce in rissa Approfondimenti, notizie e discussioni Temi più discussi: Sciopero Scuola Statale di Istanbul, la lettera di Angelo Luongo a sostegno della comunità educante; Sciopero della scuola pubblica: cosa aspettarsi tra scuole, medie e licei...; Sciopero generale di tutte le categorie pubbliche e private il 9 marzo; Sciopero oggi, Cgil: mezzo milione in piazza, adesione al 68%. Salvini: Per i treni disagi limitati. Sciopero della scuola di La Valletta Brianza: Aggressioni verbali e clima ostileUIL Scuola ha proclamato lo sciopero per il 2 marzo. Nel mirino la gestione della DSGA facente funzioni: Toni intimidatori, lavoro extra contratto e ore straordinarie gestite senza confronto sindacal ... leccotoday.it Sciopero del personale scolastico dell’Ic La Valletta: Grave disagio lavorativoLECCO – La Federazione UIL Scuola RUA di Lecco denuncia con fermezza la situazione di grave disagio lavorativo che il personale scolastico dell’ Istituto Comprensivo La Valletta vive ormai da tempo. lecconotizie.com Sfilata di Carnevale 2026 Il Comune di La Valletta Brianza patrocina la “Sfilata di Carnevale”, in programma per sabato 21 febbraio 2026, organizzata e curata dall’Associazione Impronte APS in collaborazione con la Comunità Pastorale di S. Antonio Abate. - facebook.com facebook