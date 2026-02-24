Sciopero alla Fiege Logistics L’appello dei lavoratori | Quale futuro ci aspetta?

Lo sciopero alla Fiege Logistics nasce dalla preoccupazione dei lavoratori per il loro futuro. La causa principale è l’incertezza sulle condizioni di lavoro e sui piani aziendali che potrebbero coinvolgere il magazzino e i 60 impiegati. I dipendenti chiedono chiarimenti immediati e trasparenza, temendo ripercussioni sulla loro stabilità occupazionale. La protesta continua finché le richieste non riceveranno risposte chiare e concrete.

© Ilgiorno.it - Sciopero alla Fiege Logistics. L’appello dei lavoratori: "Quale futuro ci aspetta?"

"Chiediamo alla Fiege Logistics di conoscere quale sarà il futuro di questo magazzino e dei 60 lavoratori. Un mese fa abbiamo mandato una mail con la richiesta di convocare un incontro, ma tutto tace. E questo silenzio ci preoccupa molto". Sciopero e presidio di protesta ieri mattina davanti alla Fiege Logistics di Lainate. Un gruppo di dipendenti ha incrociato le braccia e manifestato davanti al capannone di via Manuel Fangio, che si trova nell’area dell’ex Alfa Romeo, per ribadire la propria contrarietà contro la ventilata chiusura del magazzino e il trasferimento dell’attività a Stradella, in provincia di Pavia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it Città della Scienza, lavoratori in sciopero: appello alla RegioneOggi i lavoratori di Città della Scienza sono scesi in piazza per chiedere che la Regione Campania intervenga subito. Flaica Cub Umbria annuncia lo sciopero dei lavoratori delle pulizie dell'ospedale: "Intollerabile l'insicurezza e incertezza salariale dei lavoratori"La Flaica Cub Umbria annuncia lo sciopero dei lavoratori delle pulizie dell’ospedale, impiegati dall’azienda Dussmann presso le Aziende Ospedaliere di Terni e Perugia.