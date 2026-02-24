Scioperi dei trasporti il 26 27 e 28 febbraio | cosa bisogna sapere anche per il Trentino

Uno sciopero dei trasporti si terrà dal 26 al 28 febbraio, a causa di proteste dei lavoratori del settore. La mobilitazione coinvolge diverse città italiane, tra cui il Trentino, dove molte linee di autobus e treni potrebbero subire interruzioni. Le organizzazioni sindacali annunciano questa azione per rivendicare miglioramenti contrattuali. I cittadini devono pianificare con anticipo i propri spostamenti, considerando possibili disservizi lungo i percorsi.

Nuovo round di scioperi in arrivo in Italia nel prossimo fine settimana; e sì, anche il Trentino verrà coinvolto da uno di questi. Treni a rischio tra venerdì 27 e sabato 28 febbraio per l’agitazione del personale ferroviario proclamato dai sindacati Cub trasporti, Sgb e Usb, mentre il giorno precedente, giovedì 26 febbraio, ci sarà uno sciopero del comparto con possibili disagi per chi deve prendere un volo. Nel settore ferroviario lo sciopero durerà dalle 21 di venerdì alle 20.59 di sabato, dunque 24 ore piene, e coinvolgerà il personale del Gruppo FS, Trenitalia, Italo e Trenord. Per quanto riguarda Trenitalia i treni a lunga percorrenza garantiti (comprese le Frecce) sono disponibili nel documento pdf che trovate qui. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

