Sci di fondo i possibili nomi nuovi e le novità dell’Italia verso le Olimpiadi di Annecy 2030

Federico Pellegrino lascia lo sci di fondo italiano dopo oltre dieci anni di successi, spinto dalla decisione di dedicarsi ad altri progetti. La sua partenza apre uno spazio importante per i nuovi talenti, che si preparano a rappresentare l’Italia alle prossime Olimpiadi di Annecy 2030. La comunità sportiva segue con attenzione i cambiamenti in vista di un futuro ancora tutto da scrivere, mentre si cercano i nomi che potranno emergere in questa fase di transizione.

Lo sci di fondo italiano sta per salutare Federico Pellegrino, l’unico atleta in grado di ottenere risultati di grido dal 2011 in poi tenendo in considerazione ambedue i sessi. Se qualcuno dovesse chiedersi chi potrebbe ereditarne il testimone. Eccoli! I loro nomi sono già scritti nelle classifiche di Milano Cortina 2026. È sufficiente dare una scorsa ai convocati dei correnti Giochi Olimpici per rendersi conto di come il nerbo della squadra delle Olimpiadi 2030 sia già valido e arruolabile. Davide Graz (classe 2000), Elia Barp (2002) e Martino Carollo (2003) nel settore maschile; Federica Cassol (2000), Nicole Monsorno (2000), Iris De Martin Pinter (2004) e Maria Gismondi (2004) in ambito femminile. 🔗 Leggi su Oasport.it

