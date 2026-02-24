Sci alpino maschile i possibili nomi nuovi dell’Italia verso le Olimpiadi di Annecy 2030 Preoccupano le discipline tecniche

Il successo dello sci alpino maschile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 ha portato alla luce il rischio di un calo di rendimento tra i giovani atleti italiani. La causa principale risiede nella mancanza di nuove promesse che possano sostituire i campioni attuali. Le prove di qualificazione per le Olimpiadi di Annecy 2030 evidenziano una crescente preoccupazione tra gli allenatori. Le prossime stagioni saranno decisive per il futuro delle discipline tecniche.

Lo sci alpino ha contribuito con cinque medaglie al meraviglioso bottino dell’Italia alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Due sono arrivate dal settore maschile e sono state anche le prime in assoluto per la spedizione azzurra ai Giochi: l’argento di Giovanni Franzoni ed il bronzo di Dominik Paris in discesa libera. Dopo quella doppietta poi il nulla, con qualche risultato sicuramente amaro (superG e combinata a squadre) e con alcune prestazioni decisamente negative (gigante e slalom). Pensando al prossimo quadriennio cresce un po’ di preoccupazione per il settore maschile dello sci alpino. Certamente c’è un bel faro che illumina tutto ed è Giovanni Franzoni. 🔗 Leggi su Oasport.it

Sci alpino femminile, non solo D’Antonio e Trocker: i possibili nomi nuovi dell’Italia verso le Olimpiadi di Annecy 2030L'assenza di alcune atlete di punta nel team azzurro di sci alpino femminile è dovuta a infortuni e scelte tecniche.

Sci di fondo, i possibili nomi nuovi e le novità dell’Italia verso le Olimpiadi di Annecy 2030Federico Pellegrino lascia lo sci di fondo italiano dopo oltre dieci anni di successi, spinto dalla decisione di dedicarsi ad altri progetti.

Sci alpino, Mauro Pini si dimette da responsabile delle discipline tecniche maschili: Venuta meno la fiduciaMi assumo la responsabilità per i deludenti risultati ottenuti dagli atleti italiani nelle discipline tecniche. In una marea di medaglie, uno dei pochi flop della spedizione azzurra alle Olimpiadi d ... ilfattoquotidiano.it

Diretta slalom maschile/ Loic Meillard ha vinto, bravo Tommaso Saccardi! (Olimpiadi 2026, 16 febbraio)Diretta slalom maschile Olimpiadi 2026 streaming video Rai Due: ecco l'affascinante gara di sci alpino, Alex Vinatzer e Tommaso Sala sperano. ilsussidiario.net

Sci alpino: allo Sc Aosta il trofeo Tegoleria Artigiana Valdostana a Pila Gigante Parkour, oggi, sulla pista Stadio Slalom n. 12 di La Thuile, riservato alla categoria SuperBaby 1 (anno 2019) e SuperBaby 2 (anno 2018) della Media e Bassa Valle, che ha visto al - facebook.com facebook

Neanche il tempo di esultare per l’oro nello sci alpino che arrivano altri due capolavori azzurri: argento nello snowboard cross a squadre miste con Michela Moioli e Lorenzo Sommariva - risultato che ci permette di superare lo storico record di medaglie di Lille x.com