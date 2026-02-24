Sci alpino italiano il futuro comincia adesso | da Franzoni a Pirovano da Vinatzer a Della Mea La strada verso il 2030

La vittoria di un giovane talento nello sci alpino italiano deriva dalla passione e dall’impegno di atleti come Franzoni, Pirovano, Vinatzer e Della Mea. La crescita di questa generazione si concretizza nelle prime gare di stagione, dove i risultati indicano un passo avanti verso il futuro. Allenamenti intensi e nuove tecniche sono alla base di questa nuova speranza per lo sport italiano. Le prossime sfide si avvicinano e la strada da percorrere si fa più chiara.

Milano Cortina ha consegnato all’Italia medaglie e certezze, ma anche domande aperte su chi raccoglierà il testimone delle grandi stelle degli ultimi anni. Il prossimo quadriennio parla già chiaro: velocità da costruire, tecnica da ritrovare, giovani talenti da proteggere e far crescere. Uomini e donne insieme, con le stesse ambizioni e le stesse urgenze. Con lo spegnimento della fiamma olimpica di Milano-Cortina si entra nella fase più delicata per lo sci alpino italiano: quella del ricambio generazionale. I prossimi quattro anni saranno decisivi per trasformare le certezze costruite dalle grandi protagoniste dell’ultimo decennio in nuove fondamenta competitive, con lo sguardo già rivolto alle Olimpiadi di Francia 2030. 🔗 Leggi su Sportface.it

Sci alpino, Franzoni entra nella leggenda. Vinatzer torna in crisi, weekend agrodolce per Della MeaNel weekend della Coppa del Mondo di sci alpino, Giovanni Franzoni si è affermato come protagonista, consolidando la sua presenza tra i atleti di rilievo.

Sci alpino, il 2026 comincia da Kranjska Gora. Goggia e Della Mea cercano conferme, attesa per TrockerLa stagione di sci alpino 2026 prende il via a Kranjska Gora, in Slovenia, con due giorni dedicati alle prove tecniche.

