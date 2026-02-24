Sci alpino femminile non solo D’Antonio e Trocker | i possibili nomi nuovi dell’Italia verso le Olimpiadi di Annecy 2030

L'assenza di alcune atlete di punta nel team azzurro di sci alpino femminile è dovuta a infortuni e scelte tecniche. La squadra si prepara ora a presentare nuovi nomi per le Olimpiadi di Annecy 2030, puntando su giovani talenti emergenti. La stagione appena conclusa ha mostrato segnali di rinnovamento e speranze di miglioramento. La nazionale si concentra sulla selezione degli atleti più promettenti per affrontare la prossima sfida olimpica.

Le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 sono appena terminate e sono state fenomenali per l’Italia, che adesso avrà il difficile compito di riconfermarsi tra le potenze mondiali anche tra quattro anni in Francia. Molte delle protagoniste di questi Giochi probabilmente non ci saranno nel 2030 e in questo nuovo quadriennio la speranza è quella di trovare dei nomi nuovi che possano ritagliarsi un ruolo importante proprio in vista della prossima Olimpiade. Nello sci alpino c’è da capire sicuramente cosa faranno Federica Brignone e Sofia Goggia, con il pensiero che quella di Milano Cortina possa davvero essere stata l’ultima Olimpiade per entrambe. 🔗 Leggi su Oasport.it

Biathlon femminile, i nomi nuovi dell’Italia da monitorare e le possibili novità verso le Olimpiadi di Annecy 2030L'Italia del biathlon femminile ha visto l’addio di Dorothea Wierer, che ha rivoluzionato la disciplina nel paese portandola sotto i riflettori.

Speed skating, i possibili nomi nuovi e le novità dell’Italia verso le Olimpiadi di Annecy 2030La decisione di introdurre nuovi nomi nello speed skating nasce dalla volontà di rilanciare lo sport in vista delle Olimpiadi di Annecy 2030.

SPORT * COPPA DEL MONDO FEMMINILE DI SCI ALPINO – VAL DI FASSA: «LUCE VERDE PER LA VOLATA: DOMANI INIZIA LA BARRATURA, GARE DAL 6 ALL’8 MARZO»Conclusi i Giochi olimpici italiani, che nello sci alpino femminile hanno regalato le due straordinarie medaglie d'oro di Federica Brignone in gigante e in ... agenziagiornalisticaopinione.it

Sci alpino, Asja Zenere: Non mi sono fidata di me stessa, tanti errori nella parte bassaNon una buona manche per Asja Zenere. L'azzurra è rimasta attardata in occasione della prima uscita del gigante femminile di sci alpino valido per le ... oasport.it

Sci alpino: allo Sc Aosta il trofeo Tegoleria Artigiana Valdostana a Pila Gigante Parkour, oggi, sulla pista Stadio Slalom n. 12 di La Thuile, riservato alla categoria SuperBaby 1 (anno 2019) e SuperBaby 2 (anno 2018) della Media e Bassa Valle, che ha visto al - facebook.com facebook

Neanche il tempo di esultare per l’oro nello sci alpino che arrivano altri due capolavori azzurri: argento nello snowboard cross a squadre miste con Michela Moioli e Lorenzo Sommariva - risultato che ci permette di superare lo storico record di medaglie di Lille x.com