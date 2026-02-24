Sci alpino doppietta svizzera in gigante a Norefjell Ottavo posto per Talacci

L'ottavo posto di Talacci nel gigante di Norefjell deriva dalla prova difficile e dalla forte concorrenza svizzera. Haechler ha guadagnato sette posizioni nella seconda manche, portando a casa la vittoria. La gara si è decisa nelle ultime discese, con gli atleti che hanno mostrato grande determinazione. I risultati riflettono la competitività del circuito e le sfide affrontate dagli sciatori italiani. La competizione prosegue con attese per le prossime tappe.

Doppietta svizzera nel gigante maschile di Coppa Europa a Norefjell in Norvegia. A trionfare è Lenz Haechler, che ha rimontato sette posizioni nella seconda manche. L'elvetico ha battuto di sei centesimi il connazionale Fadri Janutin, sfruttando anche l'uscita dell'altro compagno di squadra Sandro Zurbruegg, che era in testa a metà gara. Sul podio ci sale anche il francese Guerlain Favre, staccato di sette centesimi dalla vetta dopo aver recuperato anche lui sette posizioni rispetto a metà gara. Quarto posto per l'americano Bridger Gile (+0.11), che ha preceduto il norvegese Theodor Braekken (+0.