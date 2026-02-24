SCHLEIN E CONTE | RAI E MEDIASET PER IL SÌ SITUAZIONE ABNORME E INACCETTABILE!

Schlein e Conte denunciano che la Rai e Mediaset favoriscono il sì al referendum sulla giustizia, a causa di una copertura mediatica troppo sbilanciata. La loro richiesta di intervento nasce dall’osservazione di una presenza eccessiva di contenuti favorevoli al governo, che influenzano l’opinione pubblica. La questione ha portato all’invio di esposti all’Agcom e alla Commissione di Vigilanza Rai, chiedendo maggiore equilibrio nelle trasmissioni televisive. La discussione continua sui limiti dell’informazione televisiva.

Esposto all'Agcom e in Commissione di Vigilanza Rai da parte di Pd, M5S e Avs. Nel mirino la "sovresposizione del governo" in tv sul referendum sulla giustizia. " I dati dell'Osservatorio di Pavia certificano nella settimana di indizione dei comizi elettorali un tempo complessivo della presenza del Governo nell'informazione Rai che va dal 35 al 50%. Un dato abnorme e inaccettabile. A ciò si aggiunge una programmazione, in tutti i tipi di trasmissione, che, tra processi ai processi, valutazioni generalizzate di sentenze, analisi superficiali di fatti di cronaca, anche risalenti, contribuisce a creare quella narrazione contro la magistratura, capitanata dalla Presidente del Consiglio, che appare sempre più funzionale a sostituire i deboli argomenti dei sostenitori del SI ", scrivono in una nota i parlamentari Pd, M5S e Avs in Commissione di Vigilanza Rai.