Schianto sulla statale 275 costato la vita a un 28enne i due conducenti patteggiano

Un incidente sulla statale 275 ha causato la morte di un giovane di 28 anni, perché uno dei conducenti ha perso il controllo dell’auto. La collisione si è verificata alle prime ore del mattino, coinvolgendo due vetture che si sono scontrate violentemente. I due conducenti, dopo aver riconosciuto le proprie responsabilità, hanno deciso di patteggiare la pena. L’auto del deceduto era appena uscita dalla strada, causando grande shock tra i testimoni.

LECCE – Hanno chiuso il loro conto con la giustizia, patteggiando la pena, i due imputati coinvolti nell’incidente avvenuto intorno alle 4.40 del 21 novembre 2024, lungo la strada statale 275, in cui perse la vita a 28 anni Cosimo Bello, di Gagliano del Capo (come riportato in questo articolo). Quanto al 21enne che conduceva l’altro veicolo con cui è avvenuto l’impatto, un Kia Sportage, assistito dall’avvocato Luca Puce, ha ottenuto tre anni, interamente sostituiti con il lavoro di pubblica utilità. Su di lui pesava l’accusa di essersi messo al volante in stato di ebbrezza (con un tasso alcolemico accertato di 1 grammo per litro), percorrendo un tratto extraurbano a una velocità di circa 110 chilometri orari, a fronte del limite di 70. 🔗 Leggi su Lecceprima.it Schianto sulla via Emilia. Due conducenti in ospedaleNella mattinata di ieri, lungo la via Emilia a Secugnago, si è verificato un incidente tra un autotreno e un’auto, causando disagi alla circolazione. Leggi anche: Tragedia sulla Statale, una donna perde la vita nello schianto Approfondimenti, notizie e discussioni Temi più discussi: Tragico scontro sulla statale 275: muore un 61enne di Cursi, tre feriti; Insulti sessisti sui social, la sindaca salentina denuncia ai carabinieri; Matino: attentato dinamitardo a casa di un ex consigliere regionale Nella notte; Gatto ferito con una pistola a piombini: c'è la denuncia. Caccia al responsabile. Schianto sulla statale 275 costato la vita a un 28enne, i due conducenti patteggianoSentenza del giudice Angelo Zizzari per l’incidente avvenuto all’alba del 21 novembre 2024 in agro di Gagliano del Capo: tre anni sostituiti con lavori di pubblica utilità per il 21enne alla guida del ... lecceprima.it Tragico scontro sulla statale 275: muore un 61enne di Cursi, tre feritiSALENTO - Un grave incidente stradale si è verificato poche ore fa lungo la strada statale 275, all’altezza dello svincolo per Scorrano. Nel violento impatto ... corrieresalentino.it TRAGEDIA SULLA STATALE 106: MUORE L’AVVOCATO IVAN NICOLETTI Schianto in moto alla rotatoria di Seggio nella tarda serata: inutili i soccorsi. Corigliano-Rossano sotto choc https://www.calabriainchieste.it/2026/02/23/tragedia-sulla-statale-106-muor - facebook.com facebook #Incidente sulla statale 16 a #Vasto. Schianto tra auto, muore operaio di #Bomba #ABRUZZO #CRONACA x.com