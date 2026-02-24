Scherma Europei Tbilisi 2026 | oggi le gare Under 20 il programma e gli azzurri

L’Italia si aggiudica dieci medaglie negli Under 17 ai Campionati Europei Tbilisi 2026, causando entusiasmo tra gli atleti. Oggi si concentrano le gare dedicate agli Under 20, con gli azzurri pronti a sfidarsi sul campo. La competizione prosegue con nuove sfide e contrasti tra le squadre europee, mentre gli atleti si preparano a migliorare i propri risultati. Le gare si svolgono nel palazzetto allestito nel centro della città.

A Tbilisi si apre una nuova fase dei Campionati Europei Cadetti e Giovani 2026. Dopo una prima metà dedicata agli Under 17, chiusa dall’Italia con un bottino di 10 medaglie complessive, oggi il testimone passa ufficialmente agli Under 20. Si entra nel vivo della categoria Giovani con tre gare individuali che daranno il via a quattro giorni intensissimi di competizioni. La giornata odierna, martedì 24 febbraio, è interamente dedicata alle prove individuali di Under 20 di spada maschile, fioretto femminile e sciabola femminile. Si parte, con orari italiani, con un calendario serrato che culminerà nel pomeriggio con semifinali e finali. 🔗 Leggi su Sportface.it

