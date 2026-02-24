Scherma Europei Cadetti U17 | Di Martino conquista uno storico argento

Giuseppe Di Martino, atleta salernitano, ha ottenuto il primo storico argento agli Europei Cadetti di Tbilisi, grazie alla sua prestazione nel fioretto maschile. La causa di questo risultato risiede nella sua determinazione e nella preparazione intensa, che lo hanno portato a superare avversari di alto livello. La medaglia rappresenta un traguardo importante per la scherma italiana e per la sua carriera personale. La competizione si è conclusa con un risultato che rimarrà nella memoria.

Tempo di lettura: < 1 minuto Campania protagonista agli Europei Cadetti (Under 17) di Tbilisi in Georgia dove lo schermidore salernitano Giuseppe Di Martino con la squadra italiana di fioretto maschile ha conquistato uno straordinario argento. La compagine azzurra si è arresa in finale solo alla fortissima Francia (45-40) e proprio Di Martino è stato protagonista di una grande rimonta (+8 il parziale nella sua frazione) e ha dato un contributo molto importante alla squadra composta con lui dal livornese Giovanni Pierucci, dal bresciano Luca Guidi e dal romano Riccardo Mancini. Giuseppe, classe 2009, è di Vietri sul Mare ed è tesserato con il Club Scherma Salerno, allievo – da sempre – del maestro Marco Autuor i. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Il salernitano Giuseppe Di Martino conquista l’argento agli Europei CadettiGiuseppe Di Martino, atleta salernitano, ha conquistato l’argento agli Europei Cadetti a Tbilisi, dopo una finale intensa contro la Francia.

Scherma, Europei Cadetti Tbilisi 2026: debutto per gli U17I Campionati Europei Cadetti di scherma sono partiti a Tbilisi, in Georgia, a causa della cerimonia di apertura svolta ieri.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Europei Cadetti Tbilisi 2026 – Prima giornata con le gare individuali Under 17 di spadisti, fiorettiste e sciabolatrici | Link risultati live e video; Europei cadetti Under 17, a Tbilisi l’Italia chiude in doppia cifra; Scherma / Europei Cadetti a Tbilisi: Maria Elisa Fattori oro a squadre Under 17; Europei U17/U20 di Scherma: convocazioni azzurre in casa CUS Catania per gli spadisti Maria Roberta Casale e Gabriele Giovita.

Europei Cadetti Under 17, De Martino regala il primo argento a Salerno nel fiorettoStampaBrilla d’argento il salernitano Giuseppe Di Martino (il terzo da sinistra nella foto) sulle pedane georgiane in occasione della prova a squadre dei Campionati Europei Cadetti. L’atleta del Club ... salernonotizie.it

Scherma, Europei Cadetti Tbilisi 2026: debutto per gli U17Sono ufficialmente iniziati i Campionati Europei Cadetti e Giovani 2026 di scherma a Tbilisi, in Georgia, con la prima giornata dedicata alle gare individuali d ... sportface.it

Europei Cadetti Under 17, De Martino regala il primo argento a Salerno nel fioretto - facebook.com facebook

*Giuseppe Di Martino convocato per gli Europei Cadetti* "" Scopri tutti i dettagli sul nostro sito! #eseiprotagonista #scherma #cadetti #convocato #europei x.com