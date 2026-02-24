Scaletta definitiva Sanremo 2026 martedì 24 febbraio da Pippo Baudo e Kabir Bedi al medley di Tiziano Ferro

Pippo Baudo e Kabir Bedi presenteranno la prima serata di Sanremo 2026, influenzando la scaletta definitiva del 24 febbraio. La lista include i cantanti in gara, omaggi speciali e ospiti attesi, mentre Tiziano Ferro preparerà un medley musicale. La decisione di inserire determinati artisti e momenti è stata presa per coinvolgere il pubblico fin dall’inizio. La serata promette di offrire un mix di musica, spettacolo e sorprese.

Martedì 24 febbraio inizia il Festival di Sanremo 2026 e il pdf con la scaletta definitiva è già di dominio pubblico. Una maratona di 5 ore, si parte alle 20:40 su Rai 1 con la voce di Pippo Baudo e si chiude all'01:44: si esibiscono tutti e 30 i Big, apre Ditonellapiaga e chiudono LDA & Aka7even. Tra gli ospiti Olly, Tiziano Ferro, Max Pezzali, Kabir Bedi, Gaia e Gianna Pratesi. Laura Pausini conduttrice al fianco di Carlo Conti, co-conduttore l'attore Can Yaman. Apertura: omaggio a Pippo Baudo e canzone di Olly Si parte alle 20:40 con la sigla dell'Eurovisione, poi l'orchestra nella canonica Perché Sanremo è Sanremo, quindi la voce fuori campo di Pippo Baudo.