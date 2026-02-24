Scagionato l' orso a uccidere i due asinelli a Garniga Terme sono stati i lupi

L'orso è stato escluso come responsabile dell’attacco ai due asinelli a Garniga Terme; a ucciderli sono stati invece dei lupi. Le analisi sul luogo e le tracce rinvenute confermano questa versione, mentre le prime ipotesi si sono rivelate infondate. La scoperta cambia completamente il racconto di quanto accaduto e rende più chiaro il ruolo degli altri predatori nell’area. Restano ancora da chiarire i motivi di questa presenza insolita di lupi vicino alle abitazioni.

La conferma arriva dopo le verifiche tecniche da parte del Corpo forestale del Trentino. La Provincia rilancia sull'importanza delle recinzioni elettrificate, mentre il proprietario Guido Zanotelli dichiara: "Quando un orso (o un lupo) si muove all'interno di un centro abitato alle 6 del mattino, non è solo un problema personale. È un tema di sicurezza per l'intera comunità" No, a uccidere Tonino e Gilberto, i due asini di Guido Zanotelli in quel di Garniga Terme, non è stato un orso. Sin dai primi istanti sembravano esserci pochi dubbi sulla colpevolezza di un plantigrado, magari destatosi per fame dal periodo di ibernazione (non è una novità, i casi in questo senso non mancano), ma gli accertamenti condotti dal Corpo forestale del Trentino hanno permesso di chiarire la dinamica, e di "cambiare" colpevole.

