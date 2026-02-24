Sayf è un bravo Cristo

Sayf è stato coinvolto in un incidente stradale mentre attraversava la strada a Famagosta, Milano, a causa di un'auto che non ha rispettato la precedenza. L’episodio si è verificato davanti a un bar dell’Esselunga, un luogo che per lui rappresenta un punto di ritrovo quotidiano. La scena si è svolta in un momento di normale afflusso di clienti, creando un’attenzione immediata tra i passanti. La dinamica del fatto ha attirato l’attenzione di chi era presente.

Quest’intervista a Sayf l’abbiamo realizzata a Famagosta, Milano, in un bar dell’Esselunga, un posto che per noi liguri ha qualcosa di speciale, perché banalmente è il punto di fuga più vicino che lega la città alla Liguria. Questo bar in particolare sta per chiudere, noi siamo gli ultimi dentro, e Sayf è seduto davanti a me, dopo un breve viaggio in macchina, in cui abbiamo sentito le canzoni più disparate uscire dalla sua playlist. Un insieme che per chiunque sarebbe stato strano. Invece, per lui, su di lui, funziona. È la fine di una giornata lunga di shooting e lui è ancora fresco, naturale davanti alla telecamera, come lo è adesso che la telecamera è spenta. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

Sanremo 2026, Sayf – «Tu mi piaci tanto»Sayf, il rapper e cantautore ligure conosciuto come Adam Viacava, si prepara a salire sul palco di Sanremo 2026.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Chi vince Sanremo 2026, per chi facciamo il tifo e chi sarà la rivelazione; Sayf: a cuor leggero per il primo Festival con Tu mi piaci tanto; La cantante è irriconoscibile: il primo look a Sanremo lascia di stucco; Sanremo 2026, le prove: svettano Ditonellapiaga, nayt, Fulminacci.

«Tu mi piaci tanto» di Sayf, il significato del testo a Sanremo 2026Il rapper e trombettista debutta sul palco dell'Ariston con un brano prodotto da Dibla e Jiz ... corriere.it

Chi è Sayf: dov'è nato e cosa sappiamo dei genitori del cantante di Sanremo 2026Scopri dove vive Sayf, quali sono le sue origini e cosa si sa dei genitori del cantante in gara a Sanremo 2026 ... tag24.it

Ma vogliamo parlare della tenerezza di Sayf e questa signora #Sanremo2026 - facebook.com facebook