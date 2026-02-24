Sayf a Sanremo 2026 con Tu mi piaci tanto | le origini la vita privata le curiosità

Sayf, rapper genovese del ’99, ha conquistato il palco di Sanremo 2026 con il singolo

Sayf è per la prima volta in gara al Festival di Sanremo 2026 e per l’artista genovese si tratta di un passaggio simbolico importante: dal circuito urban e dai palchi della scena emergente a quello dell’Ariston con la canzone dal titolo Tu mi piaci tanto. Ma scopriamo di più su di lui. Nato a Genova nel 1999 da una famiglia italo-tunisina, Sayf - all’anagrafe Adam Sayf Viacava - cresce tra rap, canto e studio della tromba. Dopo i primi mixtape e una lunga gavetta nella scena ligure, il suo nome comincia a circolare con sempre maggiore insistenza tra il 2023 e il 2024. Collaborazioni, singoli e live lo portano oltre i confini locali, fino al 2025, anno che segna una svolta netta. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Sanremo 2026, Sayf debutta tra i Big con Tu mi piaci tantoSayf debutta tra i Big al Festival di Sanremo 2026 con il brano

Sanremo 2026, Sayf – «Tu mi piaci tanto»Sayf, il rapper e cantautore ligure conosciuto come Adam Viacava, si prepara a salire sul palco di Sanremo 2026.

Sanremo 2026 Sayf racconta il brano 'Tu mi piaci tanto' Crediti video: Profilo Instagram Sanremorai

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Chi è Sayf, il rapper italo-tunisino alla sua prima partecipazione a Sanremo 2026 con Tu mi piaci tanto. FOTO; Sayf a Sanremo racconta l’Italia di oggi con tante citazioni pop: testo e significato di Tu mi piaci tanto; Tu mi piaci tanto di Sayf – Il testo e il significato della canzone di Sanremo 2026; Sayf a Sanremo 2026 con Tu mi piaci tanto: testo e significato.

Chi è Sayf: il rapper italo-tunisimo a Sanremo 2026: vita privata, vero nome, fidanzata e collaborazioni famose prima del FestivalDalla Liguria al palco dell’Ariston: biografia, carriera, collaborazioni e identità culturale di Sayf, tra i Big di Sanremo 2026. gay.it

«Tu mi piaci tanto» di Sayf, il significato del testo a Sanremo 2026Il rapper e trombettista debutta sul palco dell'Ariston con un brano prodotto da Dibla e Jiz ... corriere.it

76° Festival di Sanremo - Al Bar Santissimo arriva Sayf. Il regalo inaspettato di una fan [Foto e video] x.com

RDS - Non perdete la diretta con Sayf! oggi alle 14:00 on-air su RDS e su #RDSsocialTV, canale 265 DTT con Giovanni Vernia e Petra Loreggian #RDSospiti #Sayf #IPeggioPiùSanremo #Sanremo2026 - facebook.com facebook