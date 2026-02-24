Savona bambino di 9 anni cade da terrazzino a scuola | è grave

Un bambino di nove anni è caduto da un terrazzino di una scuola a Savona, probabilmente a causa di una mancanza di protezioni adeguate. L’incidente si è verificato durante l’orario scolastico, mentre giocava con altri studenti. I soccorritori hanno immediatamente portato il bambino in ospedale, dove si trova in condizioni critiche. La scuola è stata chiusa temporaneamente per accertamenti sulla sicurezza delle strutture.

Un bambino di nove anni è caduto dal terrazzino di una scuola in provincia di Savona e ora è in gravi condizioni. Pochi istanti, il gesto di appoggiarsi ad una ringhiera poi la caduta nel vuoto: è successo questa mattina a Pietra Ligure dove l’alunno è precipitato da un terrazzino dell’Istituto scolastico che frequenta. A causare la caduta forse la ringhiera che ha ceduto. A causare la caduta forse il cedimento della ringhiera, il bambino è precipitato da un’altezza di quattro metri sulla scalinata sottostante. Tutta da chiarire la dinamica dell’incidente della quale si stanno occupando i carabinieri. 🔗 Leggi su Lapresse.it

