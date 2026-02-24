sarajevo safari un avvocato milanese si propone di rappresentare gratuitamente la capitale bosniaca nel processo

Un avvocato milanese si impegna a rappresentare gratuitamente Sarajevo nel processo, dopo aver partecipato come cecchino durante la guerra nell’ex Jugoslavia. La sua proposta nasce dall’esperienza vissuta sul campo e dalla volontà di contribuire alla ricostruzione della città. La decisione arriva in un momento di tensione tra le parti coinvolte e punta a favorire un percorso di giustizia. La questione continua a suscitare attenzione tra gli esperti di diritto internazionale.

Milano, 24 febbraio 2026 – Cecchini per divertimento durante la guerra nell’ex Jugoslavia: un avvocato italiano s i propone per rappresentare gratuitamente la città di Sarajevo. Nicola Brigida, questo il nome del legale, ha offerto di r appresentare pro bono la capitale bosniaca, parte lesa nel procedimento incardinato al Tribunale di Milano sui cosiddetti “Sarajevo Safari”. Il Consiglio Comunale della capitale delibererà domani, mercoledì 25 febbraio, se concedere al sindaco, Samir Avdi?, la delega ad autorizzare il professionista italiano. Il Consiglio dovrà inoltre approvare gli atti che regolano i diritti e gli obblighi tra l'avvocato Brigida e la Città di Sarajevo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Safari umani a Sarajevo, l’80enne indagato interrogato davanti ai pm: “Non è vero nulla, mai stato a Sarajevo”Questa mattina a Sarajevo, l'80enne Giuseppe Vegnaduzzo è stato ascoltato dai pubblici ministeri.

Sarajevo, “Safari” di morte: 80enne friulano nel mirino della Procura per accuse di omicidio negli anni ’90.Un pensionato friulano di 80 anni, Giuseppe Vegnaduzzo di San Vito al Tagliamento, si trova sotto inchiesta per fatti risalenti agli anni ’90.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: 'Safari Sarajevo', la procura punta a sentire un testimone: Sparavano a donne, bambini e anziani; ‘Sarajevo Safari’ in streaming: il documentario che svela il safari umano nell’assedio di Sarajevo; Ipotesi cecchini del week-end a Sarajevo, l'ombra di un secondo piemontese coinvolto; Cecchini del weekend a Sarajevo, spunta anche un piemontese. Il suo bersaglio preferito? Le donne.

Cecchini per gioco a Sarajevo, la procura di Milano apre un’inchiesta: Fra loro anche italianiSparavano dalle colline sopra Sarajevo sui civili inermi. E per farlo pagavano somme «ingenti» ai serbi. Anche 80-100 mila euro di oggi. Tra i cecchini responsabili di migliaia di vittime durante ... milano.repubblica.it

Sarajevo SafariIl documentario Sarajevo Safari del regista sloveno Miran Zupani?, da cui è partita l'indagine avviata presso la Procura di Milano, ora disponibile in streaming sulla piattaforma Opneddb ... balcanicaucaso.org

Dove voi vedete cose ideali, io vedo cose umane, ahimè, troppo umane”. Se solo si potesse usare il contrario di “umane” per raccontare questa storia. Oggi si torna a parlare dei cosiddetti “safari umani” durante l’assedio di Sarajevo. Un capitolo di storia che p - facebook.com facebook