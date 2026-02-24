Sarà la Fiorentina il primo test per la Rappresentativa Under 17

La Rappresentativa Under 17 si prepara a sfidare la Fiorentina, dopo aver ricevuto la convocazione di numerosi giovani talenti. La causa di questa partita risiede nell'opportunità di testare le capacità dei ragazzi contro una squadra professionistica di alto livello. Lo scontro si terrà allo stadio comunale “Emanuele Faralli” di Arezzo, offrendo ai giovani atleti una vetrina importante per mettersi in mostra e dimostrare il loro valore.

Arezzo, 24 febbraio 2026 – Occhi puntanti sullo stadio comunale “Emanuele Faralli” per il raduno della Rappresentativa Nazionale Under 17 della Lega Nazionale Dilettanti. Anche oggi proseguono le sedute di allenamento in vista del primo test nel percorso di preparazione alla 18ª edizione della Lazio Cup, torneo in programma dal 12 al 17 maggio nelle province di Roma e Frosinone. Oltre agli allenamenti e attività tecniche che svolgeranno allo stadio, appunto, non mancheranno attività fuori dal campo con incontri di formazione e aggiornamento che i tecnici della LND terranno per gli allenatori della Castiglionese. 🔗 Leggi su Lanazione.it

La Rappresentativa Nazionale Under 17 LND in raduno a Castiglion FiorentinoLa Nazionale Under 17 si trova in raduno a Castiglion Fiorentino.

McLaren non sarà al via del primo giorno di test a Barcellona: si lavora sullo sviluppo della MCL40La McLaren non parteciperà al primo giorno di test a Barcellona, previsto dal 26 al 30 gennaio.

Highlights Fiorentina-Empoli | 16ª giornata Campionato Under 17 | stagione 2025-26

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Fiorentina-Pisa, probabili formazioni e dove vederla in tv; Fiorentina, Vanoli: Pensiero al campionato ma Champions esame importante; Fiorentina-Pisa, il derby toscano torna dopo 35 anni. Sarà duello, ma per la salvezza; Kean vuole restare alla Fiorentina: un fattore sarà decisivo per la permanenza a Firenze.

Fiorentina-Jagiellonia sarà diretta dal serbo Srdjan Jovanovic. Al VAR c’è il tedesco BrandLa UEFA ha reso note le designazioni arbitrali per la sfida di giovedì tra ... msn.com

La Fiorentina si prende il derby: Kean stende il Pisa, tre punti d’oro per la salvezzaDecide un gol dell’attaccante nel primo tempo dopo una partenza dominante dei viola. Nella ripresa il Pisa cresce e sfiora il pareggio nel finale, ma la squadra di Vanoli resiste e aggancia Lecce e Cr ... firenzetoday.it

Rappresentativa regionale Under 19 - I 22 convocati per l'amichevole del 25 febbraio contro la F.C. Pro Vercelli 1892. i nomi: https://tinyurl.com/33w54b7a - facebook.com facebook

Nel pomeriggio la nostra Rappresentativa Under 17 e' stata impegnata in un'amichevole con Under 17 @sscnapoli, pareggiando 2-2. Si ringrazia la SSC Napoli per la disponibilita' e l'ospitalita'. FORZA CAMPANIA #GoToTDR2026 x.com