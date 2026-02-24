Sapori autoctoni e profumi di mare | duello di stili alla Suppera d’Argint

Alla sesta serata della competizione tra cuochi gentleman Giovanni Monopoli conquista con richiami mediterranei, Riccardo Curotti sorprende fuori concorso con la cucina dell’Appennino Per l’occasione la giuria era composta dal vicepresidente Mauro Sangermani, da Attilio Co' dell’Accademia, dal giornalista Giuseppe Romagnoli, dalla sommelier Ais Raffaella Guidi e dallo chef dell’antica trattoria dell’Angelo di via Tibini a Piacenza Matteo Castignoli. I piatti sono stati ammanniti con la consueta professionalità dal prof. Filippo Lindi, mentre il servizio dei vini è stato effettuato da Elena Dagrada di Ais. Ospiti della serata Paolo Marzaroli della Banca di Piacenza, Leonardo Bragalini per la Fondazione di Piacenza e Vigevano e Giuseppina Tixi presidente dell’Accademia gastronomica Maria Luigia. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

