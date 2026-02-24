Sapete perché tra Elisabetta Canalis e Alvise Rigo è finita? Lui aveva un vizietto imbarazzante | ecco quale

Da donnapop.it 24 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alvise Rigo ha chiuso con Elisabetta Canalis a causa di un vizietto imbarazzante che si è scoperto di recente. Le sue abitudini poco rispettose hanno creato tensioni tra i due, anche se non hanno mai confermato ufficialmente la rottura. Tra paparazzi e post sui social, i segnali di una crisi sono diventati evidenti. La fine della relazione appare inevitabile, soprattutto dopo che sono emerse alcune testimonianze di amici vicini alla coppia.

Una storia mai ufficializzata, ma sotto gli occhi di tutti. Tra paparazzate e indizi social, la frequentazione tra Elisabetta Canalis e Alvise Rigo sembrava procedere senza troppe etichette. Ora però, secondo quanto riportato da Vanity Fair, il flirt sarebbe già arrivato al capolinea. E a far discutere sono alcune parole condivise dall’ex velina su Instagram, interpretate da molti come una stoccata diretta all’attore veneziano. Elisabetta Canalis e Alvise Rigo si sono lasciati: ecco il motivo. Stando alle indiscrezioni, la relazione si sarebbe conclusa senza annunci ufficiali, coerentemente con la discrezione che aveva accompagnato l’inizio. 🔗 Leggi su Donnapop.it

