Sanzione disciplinare allontanamento dalle lezioni ecco le strutture disposte ad accogliere gli studenti ELENCO per REGIONE

Un'ordinanza disciplina ha imposto l’allontanamento dalle lezioni, motivato da comportamenti inappropriati degli studenti. La decisione deriva dal rispetto delle norme stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica del 8 agosto 2025, che prevede sanzioni chiare in caso di infrazioni. Le strutture regionali sono state incaricate di accogliere gli studenti esclusi, garantendo loro un ambiente adeguato. Le scuole stanno organizzando le modalità di reintegro e supporto per i giovani coinvolti.

Sanzioni disciplinari: l' articolo 4, commi 8,8-bis e 8 - ter del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2025 n. 134 ha modificato il DPR 24 giugno 1998 n. 249, recante "Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria".