Santa Liberata | Pronto il bando per gli ormeggi

L’assessore Ivan Poccia ha annunciato che il bando per gli ormeggi nel canale di Santa Liberata sarà pubblicato a breve, a causa della necessità di rinnovare le assegnazioni scadute. L’obiettivo è garantire più spazi disponibili per le imbarcazioni e migliorare la gestione del porto. Il documento sarà disponibile online e presso gli uffici comunali entro pochi giorni. La pubblicazione del bando rappresenta un passo importante per la comunità locale.

"In questi giorni uscirà il bando per l'assegnazione degli ormeggi del canale di Santa Liberata". Ad annunciarlo è l'assessore assessore del Comune di Orbetello, Ivan Poccia (nella foto). "Siamo al lavoro – spiega Poccia – per approntare il bando di assegnazione degli ormeggi a canone agevolato del canale di Santa Liberata e del fossino di Talamone, alla scadenza dei due anni dal bando precedente. L'assegnazione, come di consueto, sarà valida per i prossimi due anni e prevediamo di confermare il numero dei posti barca disponibili sia per i residenti del Comune di Orbetello che per quelli di Monte Argentario, sia, per quanto riguarda Talamone, per i non residenti.