Santa Caterina | aliquote dimezzate lotti regolarizzati futuro

Santa Caterina: la svolta per gli imprenditori, aliquote dimezzate e lotti in regola. Il 23 febbraio 2026, alle 16:05, il Consiglio comunale di Santa Caterina ha compiuto un passo decisivo per rilanciare l'economia locale. La decisione, approvata all'unanimità, riduce le aliquote sul costo di costruzione per attività artigianali, industriali, commerciali e direzionali dal 5-6% al 3%. Una scelta che, secondo il sindaco Giuseppe Ippolito, rappresenta una svolta concreta per il territorio. Il dimezzamento delle aliquote non è un gesto simbolico. Il costo di costruzione per i nuovi capannoni scende drasticamente, rendendo Santa Caterina più competitiva.