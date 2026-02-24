Sanremo tra le bufale | 250 ascolteranno le canzoni in gara L’esperimento tra scienza e sorrisi

Sanremo ha coinvolto 250 persone per ascoltare le canzoni in gara e verificare come reagiscono alle melodie. L’esperimento unisce musica e scienza, con l’obiettivo di capire meglio le preferenze del pubblico. Durante l’evento, anche gli animali sono stati protagonisti, apparendo nei testi delle canzoni come elemento ricorrente. La scelta di coinvolgere così tanti partecipanti mira a raccogliere dati concreti sulle reazioni alle nuove proposte musicali.

Non è la prima volta che gli animali fanno capolino sul palco dell’ Festival di Sanremo, almeno nei testi delle canzoni. Dalle atmosfere di Nilla Pizzi alle immagini evocate da Marcella Bella, fino alla “scimmia nuda” cantata da Francesco Gabbani, il mondo animale ha spesso ispirato gli artisti in gara. Quest’anno, però, la presenza degli animali assume una forma decisamente più concreta, 250 bufale ascolteranno direttamente i 30 brani in competizione, comodamente nelle loro stalle. L’iniziativa. L’idea nasce dalle Fattorie Garofalo e l’esperimento si svolgerà nell’azienda di Torcino di Capua, in provincia di Caserta. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

