Sanremo Tommaso Paradiso non punta all’Eurovision ma immagina un tour con Calcutta

Tommaso Paradiso ha dichiarato che non desidera partecipare all’Eurovision perché preferisce concentrarsi su un tour con Calcutta. La sua scelta nasce dalla passione per i concerti dal vivo, che considera più autentici rispetto alle competizioni televisive. Paradiso, ex frontman dei Thegiornalisti, ha anche spiegato di non amare molto la televisione e di essere soddisfatto di aver già raggiunto un traguardo importante salendo sul palco dell’Ariston. Ora, pensa a nuove tappe dal vivo.

Il cantante ex frontman dei Thegiornalisti sostiene di non amare la televisione. Essere sul palco dell’Ariston è già un traguardo importantissimo e non sogna di partecipare all’Eurovision L’emozione del debutto all’Ariston è palpabile, ma lo sguardo resta quello di sempre: più palco che televisione, più live che riflettori. Tommaso Paradiso arriva al Festival di Sanremo 2026 con l’entusiasmo di chi vive la musica come un’esperienza fisica e collettiva, lontana dalle dinamiche dello show televisivo. E lo dice chiaramente: l’Eurovision non è nei suoi pensieri. “Non mi interessa, non l’ho mai visto. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Tommaso Paradiso, nuova versione di “Casa Paradiso” dopo SanremoDopo la sua partecipazione a Sanremo, Tommaso Paradiso torna con una nuova versione di “Casa Paradiso”.

Tommaso Paradiso annuncia una nuova versione di “Casa Paradiso”, in uscita durante SanremoTommaso Paradiso torna con una nuova versione di “Casa Paradiso”.

Sanremo 2026 - Tommaso Paradiso alle prove con l'orchestra

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Sanremo 2026, Tommaso Paradiso con I romantici. Il testo della canzone; Tommaso Paradiso e il suo debutto a Sanremo 2026: una canzone per I romantici; Tommaso Paradiso a Sanremo con una canzone dedicata alla figlia: testo e significato de I romantici; I romantici di Tommaso Paradiso – Il testo e il significato della canzone di Sanremo 2026.

Tommaso Paradiso, non sono un'artista da tv ma felice per SanremoIeri la sua canzone I Romantici dedicata a tutte le persone che ama e in gara al 76/o festival di Sanremo è stata accolta con calore nelle prove generali davanti alla stampa e ai discografici, un bel ... ansa.it

Sanremo 2026, Tommaso Paradiso con la mano fasciata sul palco: Come se stessi andando sul ring e poi scendo le scale, sperando di non cadere. Ma c’è un altro motivoIl cantante si presenta con una fascia sulla mano raffigurante un personaggio del manga, simbolo di libertà e protesta. ilfattoquotidiano.it

Tommaso Paradiso ci racconta della sua paternità! #Sanremo2026 - facebook.com facebook

Tommaso Paradiso è in gara al Festival di Sanremo 2026, ma gli altri due ex membri della band x.com