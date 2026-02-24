Sanremo Tiziano Ferro festeggia 25 anni di carriera e si candida alla conduzione del prossimo Festival | la battuta a Pausini

Tiziano Ferro celebra i 25 anni di carriera e ha annunciato la sua candidatura come conduttore del prossimo Festival di Sanremo. La scelta di partecipare come super ospite alla prima serata del 2026 ha attirato l’attenzione dei fan e dei media. Ferro ha portato sul palco dell’Ariston alcuni dei brani più amati, lasciando intendere la volontà di coinvolgere il pubblico anche dietro le quinte. La sua presenza ha già generato molte aspettative.

Super ospite della prima serata del Festival di Sanremo 2026, Tiziano Ferro ha portato sul palco dell’Ariston un viaggio della sua carriera, tra successi che hanno segnato un’epoca e nuove consapevolezze artistiche. L’artista ha cantato Ti scatterò una foto, La differenza tra me e te, Lo stadio e Xdono. Un percorso musicale culminato con Xdono, il brano che venticinque anni fa lo lanciò nelle classifiche internazionali. «Tutto è nato per celebrare i 25 anni di Xdono, canzone che non ho mai cantato sul palco dell’Ariston e che non porto in televisione da 15-20 anni. La prima volta che la feci in tv era a Domenica In con Carlo, quindi tenevo a ricreare quella situazione. 🔗 Leggi su Open.online

#Sanremo2026. ll medley di Tiziano Ferro è previsto alle ore 22:30. L'esibizione prevede: “Ti scatterò una foto”, “La differenza tra me e te”, “Lo stadio” e “Perdono”. Dopo uno scambio di battute con Conti, l'artista torna in scena con “Sono un grande”. x.com