Sanremo senza Vessicchio | chi sono i nuovi signori della bacchetta

Vessicchio non dirige più a Sanremo, e questa svolta cambia il volto dell’orchestra. La sua assenza deriva da decisioni personali, aprendo spazio a nuovi conduttori che si affacciano sul palco per guidare l’ensemble. I musicisti si preparano a interpretare brani senza il consueto maestro, mentre il pubblico si domanda come cambierà l’atmosfera. La sfida ora è affidata a chi prenderà il suo posto, con una scena musicale tutta da scoprire.

Si fa presto a dire « dirige l’orchestra ». Per il pubblico sovrano del televoto e per chi consuma il Festival tra un post su X e una pizza a domicilio, quella frase è una liturgia più solenne di una stecca in mondovisione. Ma Sanremo 2026 apre i battenti dovendo gestire assenze che non si colmano con i fiori di corso Imperatrice. Non parliamo solo del patriarca Pippo, a cui hanno appaltato un’insegna e idealmente l’intera baracca, ma di quel barbone rassicurante, da gentiluomo d’altri tempi, che risponde al nome di Beppe Vessicchio. Che poi si chiamava Peppe, e pareva uscito da una réclame di sigari toscani: l’uomo che è riuscito nel miracolo laico di rendere pop un pezzo di legno, trasformando un direttore d’orchestra in una reliquia da figurine Panini, un santino da invocare quando la nota non tiene. 🔗 Leggi su Lettera43.it

CASA VESSICCHIO a Sanremo: nasce lo spazio tra arti, formazione e convivialità ideato con Peppe VessicchioLa nascita di CASA VESSICCHIO a Sanremo deriva dalla passione di Peppe Vessicchio per unire musica, arte e convivialità.

