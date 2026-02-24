Sanremo senza pedali Il comune chiude la ciclabile per il Festival

Il comune ha deciso di chiudere la pista ciclabile per il Festival, per evitare problemi di traffico e garantire la sicurezza dei partecipanti. La chiusura interessa l'area che unisce il centro alla riviera, dove si svolgono molte manifestazioni e eventi legati alla manifestazione. La decisione ha reso difficile spostarsi in bicicletta lungo quella tratta, spesso molto frequentata durante il periodo. Chi desidera raggiungere il centro deve pianificare alternative di viaggio.

Oggi inizia il Festival. Per chi pensava di andare a trotterellare nella città dei fiori conviene lasciare auto lontana e godersi quella bella pista ciclopedonale, dove fu la ferrovia, che si fa tutto il Ponente ligure con il mare al suo fianco. Perché anche a Sanremo, tutto l'anno, si vivono l'ansia e la strategia quotidiane del cercare parcheggio. Però vista mare. A parte quel che succede nel teatrino orgogliosamente demodé, dove luccicano la noia, l'aggettivo superlativo e 'a canzuncella nostra, lo spettacolo è fuori. Il palchetto dell'Ariston vestito a festival è solo un pretesto. L'antropologo urbano batte i marciapiedi.