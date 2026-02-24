Sanremo Sayf minimal sul palco | doppiopetto e un solo anello dopo la polemica dei gioielli da 70mila euro sul green carpet

Sayf ha scelto un look sobrio sul palco di Sanremo dopo aver affrontato critiche sui suoi gioielli da 70mila euro. Indossa un doppiopetto marrone con righe e una cravatta in pelle, mantenendo la semplicità. La sua presenza si distingue per l’abbigliamento minimale e un solo anello al dito, una scelta che ha suscitato attenzione tra il pubblico. La sua apparizione si conclude con un gesto deciso, mentre il festival prosegue.

Tailleur doppiopetto rigato marrone e cravatta in pelle per Sayf, terzo artista in gara al Festival di Sanremo, che sale sul palco con un solo anello. Nelle ore precedenti si era acceso il dibattito sui social per i gioielli sfoggiati sul green carpet: una collana, due orecchini e un bracciale appartenenti a una collezione Tiffany Titan firmata da Pharrell Williams, pezzi di grande valore – oltre 70 mila euro – anche se in parte nascosti da una voluminosa pelliccia. Un nuovo caso come quello di Tony Effe?. Nella scorsa edizione della kermesse, Tony Effe aveva fatto discutere per aver sfoggiato, in tutte le serate, gli iconici gioielli di Tiffany. 🔗 Leggi su Open.online

Sayf come Tony Effe: indossa gioielli da 70 mila euro sul Green Carpet inaugurale di SanremoSayf, noto come Tony Effe, ha attirato l’attenzione indossando gioielli per circa 70 mila euro durante il Green Carpet di Sanremo.

Da Levante a Ditonellapiaga, i beauty look sul Green Carpet di SanremoLevante e Ditonellapiaga hanno mostrato look curati nei minimi dettagli sul Green Carpet di Sanremo, attirando l’attenzione dei fotografi.

Sanremo 2026, Sayf chi è: le origini, l'amore per Genova, il 'paragone' con GhaliSayf è un rapper di 26 anni, classe 1999, nato da madre tunisina e padre italiano a Genova e cresciuto tra Rapallo e Santa Margherita Ligure. Si tratta di uno dei profili più interessanti della nuova ... adnkronos.com

Sayf a Sanremo 2026 con Tu mi piaci: testo e significato della canzoneNel brano, costruito sul ritornello Tu mi piaci , Sayf punta al tormentone con una canzone veloce e coinvolgente, che gioca sulle contraddizioni del Paese. Il testo mescola riferimenti pop e ... rtl.it

Sayf è tra i favoriti di questo Sanremo, vi è piaciuta la sua canzone "Tu mi piaci tanto" #Sanremo2026 - facebook.com facebook

Sayf si esibisce durante la prima serata del Festival di Sanremo 2026. #lapresse #Sanremo2026 #Sayf © Marco Alpozzi/LaPresse x.com